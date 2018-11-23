Meü'den, 'Hastanedeki Bazı Hizmetlerin Durdurulduğu' İddialarına Yanıt

23 Kasım 2018 Cuma 10:28



23 Kasım 2018 Cuma 10:28

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörlüğü tarafından, Tıp Fakültesi Hastanesinde bazı sağlık hizmetlerinin durdurulduğu yönündeki iddialara ilişkin yapılan açıklamada, "Sağlık hizmetlerinin ertelenemez olma ilkesi daima ön planda tutulmakta, hiçbir hizmet iddia edildiği gibi durdurulmamaktadır" denildi.MEÜ Rektörlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, son günlerde kamuoyunda yer alan ve TBMM gündemine de taşınan hastane ile ilgili bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığı bildirildi.Tıp Fakültesinde tüm anabilim ve yan dalları ile eksiksiz ve kaliteli bir eğitim hizmeti verildiğine işaret edilen açıklamada, bu özellikleri nedeniyle Türkiye'nin akredite olmuş tıp fakültelerinden biri olduğu kaydedildi.MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de kuruluşundan bugüne gerek Mersin gerekse bölgede kaliteli ve kesintisiz sağlık hizmeti verildiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi; "Son yıllarda hizmet çeşitliliğini arttırarak 750 yatak kapasitesi ve yoğun bakım ünitelerine tüp bebek merkezi, göz bankası, uyku merkezi, inme merkezi gibi özellikli birimleri eklemiş, yenilenen koroner anjiografi ve kemoterapi üniteleri ile hizmet kalitesini arttırmış, el cerrahisi konusunda bölgemizde referans hastane konumuna gelmiştir. Hedefimiz bu yıl sonu itibarı ile hizmete girmesini beklediğimiz radyoterapi ünitesi ve yakın zamanda tamamlanacak 140 yatak kapasiteli onkoloji hastanemiz ile sadece şehrimiz, bölgemiz için değil sağlık turizmi ile başta komşu ülkeler için olmak üzere uluslararası ciddi bir sağlık merkezi olmaktır."Sağlık hizmetlerinde kullanılan sarf malzemelerin ve hammaddelerin önemli ölçüde ithal ürünlerden oluştuğuna dikkat çekilen rektörlük açıklaması, şöyle devam etti; "Bu durum göz önünde bulundurulduğunda döviz kurlarında son dönemde yaşanan dalgalanmaların neden olduğu fiyat istikrarsızlığının bu malzemeleri de etkilemesi kaçınılmazdır. Kamu hizmetinin devamlılığını sağlamaya gayret ederken kaynakların da titizlikle kullanımına özen gösterilmektedir. Ancak, sağlık hizmetlerinin ertelenemez olma ilkesi daima ön planda tutulmakta, hiçbir hizmet iddia edildiği gibi durdurulmamaktadır. Üniversite hastanemiz öncesinde olduğu gibi bundan sonra da yaşanan tüm zorluklara rağmen kaliteli ve kesintisiz bir şekilde sağlık hizmeti vermeye devam edecektir." - MERSİN