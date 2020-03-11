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MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Silk Road International Music Competition" yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak, dört ödülle Mersin'e döndü.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:04
MEÜ Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Batum'dan 4 ödülle döndü
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileri, Gürcistan'ın Batum kentinde düzenlenen "Silk Road International Music Competition" yarışmasında büyük bir başarıya imza atarak, dört ödülle Mersin'e döndü.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Batum'da gerçekleştirilen ve birçok ülkeden genç müzisyenlerin katıldığı "Silk Road International Music Competition" yarışmasında MEÜ Devlet Konservatuvarından üç öğrenci birincilik, bir öğrenci ise üçüncülük ödülü kazandı.

Her biri kendi kategorilerinde yarışan öğrencilerden, Öğretim Görevlisi Lily Tchumburidze'nin keman öğrencisi Ada Yalın Yücel birincilik, Dato Tchumburidze'nin obua öğrencilerinden Serra Özel ve Nilsu Öztaş birincilik, Ayaz Özkaya ise üçüncülük ödülüne layık görüldü. - MERSİN

Kaynak: İHA

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