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MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde bir başarıya imza atarak resital verme hakkı kazandılar.

05.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 05.11.2019 14:23MEÜ keman öğrencileri, başarıya imza attı
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerinde bir başarıya imza atarak resital verme hakkı kazandılar.

MEÜ Devlet Konservatuvarı Keman Ana Sanat Dalı öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, İş Sanat'ın 12-13 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da düzenlediği 'Parlayan Yıldızlar' seçmelerine katıldı. Bildik ve Karahan, Türkiye'de eğitim alan genç müzisyenlerin yetişmesine katkı sağlamak, yetenekli gençlere konser verme ve sahne deneyimi kazanma şansı vermek amacıyla düzenlenen seçmelerde, çeşitli enstrümanlardan 10-21 yaş arası 70 öğrenci ile yarıştı. Seçmelerde yeteneklerini sergileyen iki öğrenci, konser verme hakkı kazandı.

Konservatuvarın keman eğitmenlerinden Lily Tchumburidze'nin öğrencileri Neva Bildik ve Doğa Karahan, resital verme hakkı kazanarak, önemli bir başarıya imza attı. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, İstanbul, Neva, Güncel

Kaynak: İHA

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