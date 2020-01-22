MEÜ Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurdan İnan'dan iki yeni kitap

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Nurdan İnan'ın, "Yerbilim Tarihi" ve "Fosiller, Doğa ve İnsan" adlı iki yeni kitabı basıldı.



MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Yerbilim Tarihi" başlıklı kitap; bilim tarihi, bilim felsefesi araştırıcıları, coğrafya ve jeoloji öncelikli olmak üzere farklı disiplindeki yer bilim çalışanları, öğrenciler yanında, yer bilimin tarihsel satır başlarını öğrenmek isteyen tüm meraklılar için bir başvuru kaynağı olmayı amaçlıyor.



"Fosiller, Doğa ve İnsan" başlıklı kitap ise jeoloji, biyoloji, coğrafya, tarih, antropoloji, sosyoloji ve arkeoloji bilimleri ekseninde, jeolojik zamandan fosillere, dağ oluşum hareketlerinden kıtaların kaymasına, evrimsel süreçlerden doğaya, doğadaki değişim, uyum ve denge döngülerinden insana ulaşan disiplinler arası bir başvuru kaynağı olmayı hedefliyor. - MERSİN

Kaynak: İHA