Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MEÜ'nün Tarsus'ta gerçekleştirdiği arkeolojik araştırmalar kitaplaştırıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından köklü bir tarihe sahip Tarsus ilçesinde Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik araştırmaların ön sonuçları, 'Tarsus Araştırmaları I' başlığıyla kitaplaştırıldı.

08.04.2020 11:37 | Son Güncelleme: 08.04.2020 11:37
MEÜ'nün Tarsus'ta gerçekleştirdiği arkeolojik araştırmalar kitaplaştırıldı
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) tarafından köklü bir tarihe sahip Tarsus ilçesinde Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen arkeolojik araştırmaların ön sonuçları, 'Tarsus Araştırmaları I' başlığıyla kitaplaştırıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, binlerce yıllık güçlü ve köklü bir kültür birikimine sahip Tarsus'un kültür mirasının ortaya çıkartılmasına yönelik bilimsel araştırmalar sürüyor. Bu çerçevede, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Kaplan'ın başkanlığında gerçekleştirilen Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmalarının 2016-2019 yıllarını kapsayan araştırmalarının ön sonuçları, Tarsus Araştırmaları I başlıklı bir kitap ile bilim dünyasına sunuldu.

Editörlüğünü Doç. Dr. Kaplan'ın yaptığı "Tarsus Araştırmaları" başlıklı dizin ile Tarsus hinterlandında gerçekleştiren ve gerçekleştirecek arkeolojik araştırma sonuçlarının paylaşılması amaçlandı. Bu kapsamda antik Tarsus'un kent merkezi ile ilgili çalışmalara ve bunun yanı sıra diğer kentlerde ele geçmiş Tarsus ile ilişkili buluntulara da çalışmada yer verilmesi planlandı. Tarsus Araştırmaları I kitabı içerisinde elde edilen verilerin değerlendirilmesi hususunda, konularında uzman ve bu alanda çalışan genç bilim insanlarının katkı sunduğu 11 adet makale yer alıyor.

Çalışma hakkında bilgi veren Doç. Dr. Kaplan, kitapta yer alan makalelerin özgün sonuçlar bulundurduğunu ifade etti. Kaplan, "Örneğin Phryg kökenli mimari üslubun Tarsus ve Kilikia'daki ilk arkeolojik kanıtları, Tarsus'un hinterlandındaki Erken Bizans Dönemi Dini Mimarisi ve Tarsus Yahudileri ilk kez bu kitap aracılığıyla bilim dünyasına sunuldu. Bunun yanı sıra Tarsus Hinterlandı Arkeolojik Yüzey Araştırmaları kapsamında ilk kez keşfi gerçekleştirilen yerleşimlerin üretim donanımları, seramikleri, lahitleri ve amphora mühürlerini kapsayan makaleler de mevcut. Ayrıca Tarsus Müzesi tarafından Tarsus kent merkezindeki Vuslat Kent Meydanında gerçekleştirilen arkeolojik kazıların ön raporu, Tarsus Araştırmaları I kitabının dikkat çeken makaleleri arasında yer almaktadır" dedi.

MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, çalışmada ihtiyaç duyulan teknik donanım desteğini sağladığı için, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile diğer sponsorlara da çalışmalara destek verdikleri için teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

Etiketler: Arkeoloji, Mersin, Tarsus, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››MEÜ'nün Tarsus'ta gerçekleştirdiği arkeolojik araştırmalar kitaplaştırıldı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

DSÖ’den Türkiye’deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama Haberler
DSÖ'den Türkiye'deki vaka sayısına ilişkin dikkat çeken açıklama
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe’nin son hali böyle görüntülendi Haberler
Koronavirüs nedeniyle kapatılan Kabe'nin son hali böyle görüntülendi
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK’dan açıklama geldi Haberler
Kapalı iş yerleri için kıyasen fatura düzenlenecek mi? EPDK'dan açıklama geldi
İspanya’da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı Haberler
İspanya'da virüs bir tek bu kasabaya sıçramadı! Başkan sırrını açıkladı
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu Haberler
AK Parti, üniversitelerde telafi eğitimi için kanun teklifi sundu
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya Haberler
Saklandığı yere güvenip koronaya meydan okudu: Erkek ister beni bulmaya
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler Haberler
Çalıştıkları evden 5 milyon çaldılar! Tanınmamak için çarşaf giydiler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli! Haberler
Uzmanlar, henüz korona vakasının görülmediği ülke için endişeli!

Son Dakika Güncel Haberleri

12:38: Kızıltepe Gençlik Merkezinde yüz korucusu siper üretiliyor - Haber 12:38: Et ve Süt Kurumu, 'Depolarda bulunan etler bozuldu' iddialarını cevapladı - Haber 12:38: Samsun'da stoklanan 25 bin 250 maske ele geçirildi - Haber 12:38: Düşünce kuruluşları Alman ekonomisinin yüzde 4,2 daralmasını bekliyor - Haber 12:38: İran Cumhurbaşkanı Ruhani: "Koronavirüsle mücadelede ikinci ve daha zor aşama başlayacak" - Haber 12:29: Son dakika: Dünya Sağlık Örgütü'nden Türkiye açıklaması: Vaka sayılarında geçen hafta büyük artış yaşandı - Haber 12:00: Son dakika: AK Parti'den yükseköğretimde telafi eğitimi yapılması için kanun teklifi - Haber 11:54: İspanya'da virüsün sıçramadığı tek yer olan Sierra kasabasının belediye başkanı, virüsten korunmanın sırrını açıkladı - Haber 11:33: İmamoğlu, salgındaki en riskli 3 ilçeyi işaret etti: Salgının yayılma hızı yüksek - Haber 11:13: Diyanet İşleri Başkanı'na soruldu: Salgında ölenler şehit sayılır mı? - Haber 09:43: "Karımla ilişkiye girdiler" diyerek 3 arkadaşını öldüren zanlının halüsinasyonlar gördüğü ortaya çıktı - Haberler