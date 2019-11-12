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MEÜ öğrencilerine Avrupa'daki iş yaşamı anlatıldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere Avrupa'daki muhasebe denetimi ve iş yaşamı anlatıldı.

12.11.2019 11:50 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:55MEÜ öğrencilerine Avrupa'daki iş yaşamı anlatıldı
MERSİN (İHA) – Üniversitesi Kariyer Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, öğrencilere 'daki muhasebe denetimi ve iş yaşamı anlatıldı.

Kariyer Merkezinin davetlisi olarak tecrübe paylaşımı kapsamında Mersin Üniversitesine konuk olan ve Deloitte Lüksemburg ofisinde Denetim Yöneticisi olarak görev yapan Bünyamin Evişen, öğrencilerle "Avrupa'da Muhasebe Denetimi ve İş Yaşamı Konulu" bir söyleşi gerçekleştirdi.

Almanya Trier Üniversitesi İşletme Bölümünde öğrenci iken Erasmus Öğrenci Değişim Programı kapsamında 2013-2014 eğitim-öğretim döneminde iki yarıyıl Mersin Üniversitesinde eğitim gören Evişen, Avrupa'da çalışma hayatına ilişkin gözlemlerini ve deneyimlerini örneklerle anlattı.

Kariyer Merkezi Müdürü Prof. Dr. İlhan Ege, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkiler Bölümünden Öğretim. Üyesi Dr. Erhan Gülcan ve farklı bölümlerden öğrencilerin katıldığı etkinlikte Evişen, Avrupa'da sosyal güvenlik açısından çok çalışılmasına rağmen, çalışma yaşamının özel sektörde çok yoğun olduğunu söyledi. Trafik ve otoparkın büyük bir sorun olduğunu, bu nedenle çalışanların işlerine zamanında yetişmek için çok erken saatlerde evlerinden çıktıklarını belirten Evişen, Almanya, Belçika ve Fransa'dan her gün yüz binlerce kişinin iş için Lüksemburg'a gidip geldiğini aktardı. Türkiye'de tartışılan esnek çalışma şartlarının ise Avrupa'da bazı firmalar tarafından başarılı ile uygulandığını ifade eden Evişen, Avrupa'da iş yaşamı ile ilgili bilgiler vererek deneyimlerini paylaştı. Evişen, Avrupa'da muhasebe denetimi ve finansal sistem ile ilgili bilgiler de verdi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Mersin, Avrupa, Güncel

Kaynak: İHA

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