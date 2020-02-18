Haberler » Güncel » MEÜ öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi - Haber

MEÜ öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi

Sınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.

18.02.2020 12:35 | Son Güncelleme: 18.02.2020 12:35MEÜ öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi
Sınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.

MEÜ Ölçme ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen, üniversitenin çeşitli fakülte ve yüksekokullarından öğretim elemanlarının katıldığı " Destekli Ölçme ve Değerlendirme Araçlarının Mersin Üniversitesi'nde Farklı Alanlara Entegrasyonu" projesi kapsamında oluşturulan E-Sınav Merkezi, öğretim elemanlarının araştırma ve sınav ihtiyaçları için kullanıma açıldı.

MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, yüksek güvenlik önlemli ve 50 öğrenci kapasitesine sahip olan E-Sınav Merkezinde, üniversitenin öğretim elemanlarına elektronik soru yazma eğitimi verildi.

Eğitimler; Ölçme ve Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Önder Sünbül, Müdür Yardımcıları Dr. Öğr. Üyesi Seçil Ömür Sünbül ve Dr. Öğr. Üyesi Erman Uzun tarafından verildi. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Bilgisayar, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

10:56  DİB-MBSTS 2020 sınavı ne zaman? ÖSYM MBSTS kimler girebilir? MBSTS başvuru 2020
10:21  Umut Duygu kimdir? Umut Duygu nereli, kaç yaşında?
10:18  John Wick 2 filmi konusu nedir? John Wick 2 oyuncuları ve John Wick 2 özeti!
09:52  Burçin Terzioğlu kimdir? Burçin Terzioğlu, kaç yaşında nereli?
09:17  Ertem Eğilmez kimdir? Ertem Eğilmez nereli? Ertem Eğilmez biyografisi, hayatı
18.02.2020 13:48:31