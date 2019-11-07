Haberler » Güncel » MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı

MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde birincilik ödülü aldı.

07.11.2019 15:34 | Son Güncelleme: 07.11.2019 15:39 MEÜ öğretim üyeleri birincilik ödülü aldı
MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesi (MEÜ) öğretim üyeleri ve öğretim elemanları, 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde birincilik ödülü aldı.

Antalya'da düzenlenen 9. Ulusal 1. Uluslararası Ortopedi ve Travmatoloji Hemşireliği Kongresinde "Sözel Bildiri Birincilik Ödülü" MEÜ'de gerçekleştirilen ortak çalışmaya verildi. MEÜ Hemşirelik Fakültesi Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülay Altun Uğraş ve Arş. Gör. Canan Kanat; İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Recep Ünal ve Arş. Gör. Servet Can Dönmez; Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıbbi Bilişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bahar Taşdelen ve Tıp Fakültesi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fehmi Volkan Öztuna'nın ortak çalışması olan "Rotator Manşet Onarımı Yapılan Hastalarda Video Destekli Eğitimin Üst Ekstremite Sorunları ve İşlevlerine Etkisi" başlıklı bildiri, Sözel Bildiri Birincilik Ödülüne layık görüldü. - MERSİN

Mersin Üniversitesi, Antalya, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:09   Avcılar'da çocuğun ölümüne neden olan servis şoförünün ifadesi
21:08   Davutoğlu'ndan Karamollaoğlu'na tebrik ziyareti
21:06   AVCILAR'DA ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNE NEDEN OLAN SERVİS ŞOFÖRÜNÜN İFADESİ
21:06   Düzce'de kara yolunda devrilen kamyon ulaşımı aksattı
21:05   Avrupa Parlamenteri Zdechovsky: HDP önünde oturan ailelerin acısını hissettim
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:41   Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:10:18