01.07.2019 16:16
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MEÜ Rektörü Çamsarı'ya Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasından teşekkür plaketi

MEÜ Rektörü Çamsarı

Türkiye'nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkür plaketi verildi.

Türkiye'nin ilk ticaret odalarından biri olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası'nın 140. kuruluş yıl dönümü kutlamalarında, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı 'ya teşekkür plaketi verildi.

Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası, kuruluşunun 140'ıncı yılını düzenlenen törenle kutladı. Çok sayıda davetlinin katıldığı törende, Tarsus ekonomisine değer katanlar da teşekkür plaketi ile ödüllendirildi. Bu çerçevede, Tarsus Üniversitesi Kurucu Rektörlüğü görevini de yürütmüş olan MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya, eğitim ve kültür alanında bölgeye katkıları dolayısıyla teşekkür plaketi takdim edildi. Çamsarı, plaketini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçir'in elinden aldı. - MERSİN
Kaynak: İHA
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