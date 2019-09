MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi ilk öğrencileriyle eğitim öğretime başladı

MERSİN (İHA) – Mersin Üniversitesinde (MEÜ) Cumhurbaşkanlığı kararıyla bu yıl kurulan Spor Bilimleri Fakültesi, 230 yeni öğrencisiyle Çiftlikköy yerleşkesinde eğitime başladı.MEÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 17 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla kuruldu. Haziran ayında yapılan üniversite sınavı ile ilk öğrencilerini kabul eden fakülte, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında 115 kadın, 115 erkek ve 3 bedensel engelli öğrenci olmak üzere toplam 230 yeni öğrencisiyle eğitime başladı.Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yunus Yıldırım, güçlü kadrosu ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılına başlayan fakültede, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Rekreasyon ile Spor Yöneticiliği bölümleri bulunduğunu belirtti. Fakülte bünyesinde 3 profesör, 8 doçent, 7 doktor öğretim üyesi, 6 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisi ile eğitime başladıklarını ifade eden Dekan Yıldırım, Spor Bilimleri Fakültesinin, zengin spor tesisleriyle de Türkiye'nin öncü ve nitelikli fakülteleri arasında yer aldığını vurguladı. Fakültede ayrıca Eğitim Bilimleri Enstitüsüne bağlı Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı yüksek lisans ve doktora programının yer aldığını kaydeden Prof. Dr. Yıldırım, "Fakültemizin bu günlere gelmesinde bizlere her türlü desteğini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'ya teşekkürlerimizi sunuyorum. Bilimin ve çağdaşlığın ışığında bir dünya üniversitesi olma yolunda ilerlediğimiz bu günlerde donanımlı bir kadro ile ekip çalışması ruhu ile büyüyen ve gelişen bölgemizde tercih edilen bir fakülte olacağımıza söz veriyoruz" dedi.Yıldırım, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı bir eğitim ve öğretimi amaç edinerek, toplumsal gelişme ve kalkınma için ihtiyaç duyulan nitelikli spor bilimci yetiştirilmesi bilinci ile öğrencilere çağdaş bir spor eğitimi vererek, spor kültürünü yaygınlaştırmayı ve spor bilinci yerleşmiş bireyler yetiştirmeyi amaçladıklarının da altını çizdi. Yıldırım, "Ulu Önderimiz Atatürk, her alanda olduğu gibi sporda da bilim yolundan ayrılmamayı tavsiye ederken, sporun önemi üzerinde de durmuş ve ona yeni bir benlik kazandırmıştır. 'Müspet bilimlerin temellerine dayanan, güzel sanatları seven, fikir terbiyesinde olduğu kadar, beden terbiyesinde de kabiliyeti arttırmış ve yükselmiş olan erdemli, kuvvetli bir nesil yetiştirmek, ana siyasetimizin açık dileğidir' sözleriyle de bunu kanıtlamıştır" diye konuştu.Dekan Yıldırım 2019-2020 eğitim- öğretim yılının tüm akademik ve idari personel ve öğrencilere hayırlı olmasını diledi. - MERSİN