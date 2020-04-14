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MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden, Kovid-19'a karşı tam donanımlı hizmet

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkılar veriyor.

14.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 14.04.2020 21:38
MEÜ Tıp Fakültesi Hastanesinden, Kovid-19'a karşı tam donanımlı hizmet
Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmalarına önemli katkılar veriyor.
MEÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 sonrası Tıp Fakültesi Hastanesi'nde, hastaların teşhis ve tedavisinde üst düzey önlemler alındı, güvenlik açısından da çeşitli tedbirler uygulanmaya başlandı.
Bu kapsamda, hastane poliklinik giriş ve çıkışlarında sağlık personelleri tarafından ateş ölçümü yapılırken, triyaj çadırlarında bulguları şüpheli olan vatandaşlar, personel eşliğinde "Kovid-19 Polikliniği"ne yönlendiriliyor.
Hastalar, koronavirüs vakaları için poliklinik ve yataklı servis olarak kullanılmaya başlanan alanda tedavi ediliyor.
Bin 500 şüpheli vakaya tedavi hizmeti verildi
Kovid-19 şüphesi bulgularını taşıyan hastaların teşhis ve tedavisi, her odada bir hastanın yatırılabileceği şekilde ayarlanan yataklı alanlarda yapılıyor.
Hastane bünyesindeki Kovid-19 servisinde görevli sağlık çalışanları da kendilerine tahsis edilen konuk evleri ve misafirhanelerde konaklıyor.
Bin 500 şüpheli vaka başvurusunun yapıldığı hastane, koronavirüsle mücadele kapsamında hastalara tam donanımlı hizmet sunuyor.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen MEÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Çamsarı, Kovid-19 nedeniyle alınan tedbirler ve çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü belirterek, "Hastalığa karşı verilen topyekün mücadelede bizler de milletimizin sağlığı, ülkemizin geleceği adına tüm sağlık personelimizle elimizden gelen gayreti gösteriyoruz." ifadesini kullandı.
Çamsarı, yeni tip koronavirüs tanısında kullanılan Polimeraz Zincirleme Tepkimesi (PCR) testinin hastane bünyesinde yapımına başlandığını bildirdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Mersin Üniversitesi, Güncel
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