"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" e-Devlet'ten yapılabilecek

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen "Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanımaaçıldığını duyurdu.

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, 11. Kalkınma Planı'nda (2019-2023) bulunan, kamu hizmetlerinin vatandaş odaklıbir bakış açısıyla elektronik ortama taşınması ve e-Devlet Kapısı'ndan hizmet sunumununartırılması amacı çerçevesinde, vatandaşlara hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabıolduğu bilgisinin internet ve mobil teknolojiler üzerinden güvenli bir şekilde sunulabilmesineyönelik olarak BDDK sorumluluğunda e-Devlet Kapısı'na özel geliştirilen"Mevduat/Katılım Fonu Hesabı Bulunan Banka Sorgulama" adlı hizmetin kullanımaaçıldığı bildirildi.

Söz konusu hizmetin www.turkiye.gov.tr adresinde BDDK'ya ilişkin alanda yeraldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu hizmet kapsamında hangi bankalarda mevduat ve katılım fonu hesabının bulunduğu bilgisi sorgulanabilecektir. Hesap bakiyesi, hesabın bulunduğu şube bilgisi ve benzeri ayrıntılar ilgilibankalardan öğrenilebilecektir.Sorgulamada, 'Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gerçek kişiler adına bankaların yurt içişubelerinde açılmış olan, tasarruf mevduatı niteliğindeki, Türk Lirası, yabancı para veya kıymetlimaden depo hesabı cinsinden, vadeli-vadesiz mevduat hesapları ile özel cari hesap ve katılmahesapları' bilgileri kullanılmaktadır."

Kaynak: AA