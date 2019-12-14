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Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı

Sancaktepe Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 746'ıncı yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus gecesi düzenledi.

14.12.2019 09:50 | Son Güncelleme: 14.12.2019 09:50Mevlana, 746. vuslat yıl dönümünde Sancaktepe'de anıldı
Belediyesi, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 746'ıncı yıl dönümü kapsamında Şeb-i Arus gecesi düzenledi. Programda konuşan Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Bu topraklarda Yunus Emre'lerin, İbnü'l Arabi'lerin, Hacı Bayram Veli'lerin, Mevlana'ların açtığı yolda önce insan önce millet diyebilmeyi başarmış, kardeşliği, sevgiyi, barışı her türlü maddi değerlerin üzerine çıkarabilmiş aziz bir milletiz biz" dedi.
Mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vuslata erişinin 746'ıncı yılında Sancaktepe Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezinde gerçekleşen Şeb-i Arus programına her yaştan vatandaş yoğun ilgi gösterdi. Programa Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, AK Parti İlçe Başkanı Adil Kandemir, MHP İlçe Başkanı Arzu Karaalioğlu, Belediye Başkan Yardımcıları, Belediye birim müdürleri, muhtarlar ve çok sayıda davetli katıldı.
Program açılışında konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Mevlana 7 asır önce Anadolu topraklarına gelerek ilimle, irfanla, hikmetle yoğurmuş olduğu mesnevisiyle millet olma şuurunu yerleştirmiş, bu Anadolu'yu aziz değerlerle mayalamıştır. Bu topraklardaki kardeşlik sevgi ve şefkatin kurulmasında bu medeniyetin inşa edilmesinde, yeşertilmesinde ve bugünlere kadar gelmesinde hiç kuşkusuz Mevlana'nın ve onun eserlerinin çok büyük önemi var. Bu topraklarda Yunus Emre'lerin, İbnü'l Arabi'lerin, Hacı Bayram Veli'lerin, Mevlana'ların açtığı yolda önce insan önce millet diyebilmeyi başarmış, kardeşliği, sevgiyi, barışı her türlü maddi değerlerin üzerine çıkarabilmiş aziz bir milletiz biz" dedi.
Programda musiki ve sema gösterisi ilgiyle izlendi.
(Cüneyt Sevindik/İHA)

Mevlana Celaleddin Rumi, Şeyma Döğücü, Sancaktepe, Güncel

Kaynak: İHA

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