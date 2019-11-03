Haberler » Güncel » Mevlana Afganistan'daki TMV Şibirgan Erkek Lisesi'nde anıldı

Mevlana Afganistan'daki TMV Şibirgan Erkek Lisesi'nde anıldı

Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölümünün 746'ıncı yılı dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.

03.11.2019 16:16Mevlana Afganistan'daki TMV Şibirgan Erkek Lisesi'nde anıldı
Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölümünün 746'ıncı yılı dolayısıyla Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi'nde anma töreni düzenlendi.
Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi ile Cüzcan İl Kültür Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen anma törenine okul yöneticileri ve Cüzcan yerel yetkilileri katıldı.
Cüzcan İl Kültür Müdürü Azimullah Rahmanyar, burada yaptığı konuşmada, Mevlana'nın Afganistan ile Türkiye arasında kurduğu gönül bağına değinerek, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe vurgu yaptı.
Afgan-Türk Maarif Okulları Şibirgan Erkek Lisesi Müdürü Haluk Bilyay da "Mevlana, inandığı gibi yaşadığı için Mevlana oldu. Biz ise inandığımız gibi yaşayamadığımız için bu hale geldik." dedi.
Günümüz gençlerinin daha bilinçli yaşamaları gerektiğini ifade eden Bilyay, Mevlana'nın iki ülke arasındaki dostluk köprülerinden biri olduğunu vurguladı.
Törende okul öğrencileri Mevlana hakkında yazılan şiirleri, sanatçılar da Mevlana şiirlerinden besteledikleri şarkıları seslendirdi.

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:15 DHA YURT BÜLTENİ - 16
00:05 Üzerine demir bahçe kapısı düşen çocuk hayatını kaybetti
00:03 2 tonluk demir kapının altında kalan Eymen, öldü
23:33 Biber gazlı polis müdahalesine AK Parti'den istifa eden Yeneroğlu tepki gösterdi, bakanlık cevap verdi: Çarpıtıyorsunuz
22:57 Beşiktaş'ta durağa daldıktan sonra yolcuları bıçaklayan otobüsün şoförü denizden çıkarılırken "Öldürün beni" diye bağırdı
22:05 Beşiktaş'ta halk otobüsünün durağa girdiği olayda bir kişi hastanede hayatını kaybetti
21:46 Babalarının sırtında okula giden kardeşlere kaymakamlıktan müjde: Peri Çayı üzerinde köprü yapılacak
21:31 Durağa dalıp, 3 kişiyi bıçaklayan otobüs şoförü ile ilgili İBB'den açıklama: Adli ve idari işlemler başlatıldı
21:18 Silivri'de feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
21:00 Furkan Vakfı'nın eylemine polisin biber gazı ve joplu müdahalesi sosyal medyada tepki gördü
4.11.2019 00:17:51