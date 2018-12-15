İstanbul Büyükşehir Belediyesi
(İBB
), Mevlana
Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yılı dolayısıyla "Şeb-i Arus" programı düzenledi. Cemal Reşit Rey
Konser Salonunda düzenlenen programda, İBB Sağlık Daire Başkanlığı Engelliler Müdürlüğünden (İSEM), hizmet alan engelli bireyler sahne aldı.
İBB Genel Sekreter
Yardımcısı Nihat Macit, yaptığı açıklamada, Mevlana'nın yüzyıllardır ilmi ile din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığa ışık olduğunu söyledi.
Mevlana'nın değerlerinin sadece Türkiye
sınırları içerisinde kalmadığını, dünyanın her coğrafyasına yayıldığını belirten Macit, şunları kaydetti:
" 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışı ile Asya
'dan Afrika
'ya, Avrupa
'dan Japonya
'ya, Meksika
'dan İrlanda'ya, dünyanın her coğrafyasına yardım eli uzattık. Çünkü biliyoruz ki dünya üzerinde her şeyin kaynağı Allah'tan sonra yaradanın canlılar üzerindeki halifesi olan kuldur, insandır. Bu anlayış doğrultusunda bu topraklardan, bu kadim kültürden Yunus Emreler
, Hacı Bektaş
Veliler, Mevlanalar, Aziz Mahmud Hüdailer çıktı, insanlığa seslendi, rehber oldular."
Cemal Reşit Rey,İstanbul Büyükşehir Belediyesi,Mevlana Celaleddin Rumi
15 Aralık 2018 Cumartesi 20:25