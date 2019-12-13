Mevlana'da 'DÖNÜŞÜM' Hız Kesmiyor

İlçenin çarpık ve plansız yapılaşmasını ortadan kaldırarak, yaşam standartları yüksek şehir oluşturmak için yoğun bir çaba sarf eden Yıldırım Belediyesi'nin kentsel dönüşüm çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kentsel dönüşüm yıkım çalışmaları kapsamında Yıldırım Belediyesi'nin 'gönüllü dönüşüm' anlayışı kapsamında hak sahipleriyle yürütülen görüşmeler neticesinde, takas yönetimiyle belediye mülkiyetine geçen, sağlıksız yapıların yıkımı aralıksız devam ediyor. Görüşmeler neticesinde anlaşma sağlanan 70 binanın 15 yıkılırken, hak sahiplerine ise Yıldırım Belediyesi'nin Mevlana Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında inşa ettiği Hüma Hatun Evleri'nden güvenli modern konutlar verildi.

SÜRECİ DOĞRU YÖNETİYORUZ

İlçedeki plansız ve çarpık yapılaşmanın geçmişinin çok öncelere dayandığını ve sorunun yıllardır artarak devam ettiğini hatırlatan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaklaşık 50 yıllık bir sorunu çözüme kavuşturmak bir süreç ve enerji gerektiriyor. Biz bu süreci sağlıklı yürütecek, birikimve enerjiye sahibiz. Bunu yaparken de hemsağlıklı yapılaşmayı hem de insanlarımızın rızasını gözetiyoruz. Dolayısı ile ince eleyip sık dokuyoruz. Mevcut yapıların yıpranmış olduğu, kentle bütünleşme problemleri, bölge ekonomisinin zayıflığı, sosyal alanların, ulaşımın ve otopark sorunu tespit edilerek mevcut problemleri kentsel dönüşüm ile çözüme kavuşturacağız. Hemşehrilerimizin tüm beklentilerine yanıt verecek şekilde insan ve doğa arasındaki dengeyi unutmadan, geçmişimizin izleri olan kültürler değerlerimizi koruyan, şehri olduğu kadar, hayatı da dönüştüren, sorunlarını çözüme kavuşturmuş ideal şehir oluşturuyoruz" diye konuştu.

'STANDARTLARI YÜKSEK YILDIRIM'

Bölgede gerçekleştirilen dönüşümün ihtiyaç değil zorunluluk olduğunu aktaran Başkan Yılmaz, "Herkesin fedakarlık göstermesi gerektiği kentsel dönüşüm, insanlarımızın daha iyi şartlarda yaşaması için yapılması gereken bir zorunluluktur. İnsanlarımızın ideal şehircilik anlayışına uygun modern ve güvenli binalarda yaşamalarını sağlayacağız. Mevlana Ulus bölgemizde özellikle açılacak dikey ve yatay yolçalışmalarımız devam ediyor. Önemli mesafeler kaydettik. Bu yollar tamamlandığında ise bölgenin kaderi tam anlamıyla değişecek. Bu gün çöküntü bölgesi olarak tabir edilen mahallerimiz, Yıldırım'ın marka değeri en yüksek, en fazla tercih edilen yerlerinden birisine dönüşecek. Öncelikli hedefimiz hak sahiplerinin mağdur olmaması. insanlarımız hem belediyemiz ortak akıl ile çalışmaları yürütüyoruz. Bu süreçte, sabır ve fedakarlık önemli. Ancak sonuçta hem şehir hem de insanlarımız kazanacak" ifadelerini kullandı.