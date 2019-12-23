Haberler » Yaşam » Mevlana Kocaeli'de anıldı - Haberler

Mevlana Kocaeli'de anıldı

Kocaeli'de, Mevlana Celaleddin-i Rumi, düzenlenen 'Şeb-i Arus' etkinliğinde şiirleriyle anıldı.

23.12.2019 11:45 | Son Güncelleme: 23.12.2019 11:50 Mevlana Kocaeli'de anıldı
'de, Mevlana Celaleddin-i Rumi, düzenlenen 'Şeb-i Arus' etkinliğinde şiirleriyle anıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Türk Tasavvuf Musıkisi Korosu tarafından gerçekleştirilen Şeb-i Arus etkinliğinde, öğretileriyle tüm dünyada ilgi uyandıran düşünce adamı, Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında anıldı. Süleyman Demirel Kültür Merkezinde gerçekleşen 'Şeb-i Arus' konserinde Türk Tasavvuf Musıkisi eserleri seslendirildi, Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'den şiirler okundu.

Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi ölümünün 746. yılında anan katılımcılar, konser boyunca Tasavvuf Musikisi eserlerini dikkatle dinledi. Konser sonunda koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye ve konserin sunumunu yaparak şiirler okuyan Mustafa Talha Savaş'a Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi. - KOCAELİ

Mevlana Celaleddin Rumi, Kocaeli, Yaşam

Kaynak: İHA

Yaşam

Son Dakika Haberleri

12:36   CHP Kuşadası İlçe Başkanı Gürbilek, güven tazeledi - Haberler
12:35   Yunanistan'da Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğu çalışanının aracı ateşe verildi - Haberler
12:35   ABD'den BAE'ye casus mesajlaşma programı iddiası: 'Abu Dabi milyonlarca kullanıcıyı takip ediyor' - Haberler
12:31   Motosiklet otomobile arkadan çarptı: 1 yaralı - Haberler
12:30   İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 47 bin litre akaryakıt ele geçirildi - Haberler
12:21   Silahlı saldırıda ölen şahsın katili arkadaşı çıktı - Haberler
11:54   Ekrem İmamoğlu: Yapılanları kınıyorum, Mansur Yavaş'ın yanındayız - Haberler
11:52   Ehliyetsiz genç, karıştığı kazanın ardından gözyaşlarına boğuldu - Haberler
11:51   Öğretmen, trafikte tartıştığı sürücü tarafından bıçakladı - Haberler
11:50   Taksici, kaza nedeniyle tartıştığı servis şoförünü öldürdü - Haberler
23.12.2019 12:42:33