Topkapı Sarayı Müzesi Başkanı Mustafa Sabri Küçükaşçı, " Konya 'ya baktığımız zaman devlet adamı, alim veya bir mutasavvıfın etrafında mahalleler oluşmuş. Böylelikle Konya'nın hem şehirleşmesi hem de Türkleşmesi ve İslamlaşması gerçekleşmiş. Mevlana , Konya'nın şehirleşmesine büyük katkıda bulunmuştur." dedi.Küçükaşçı, Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıl dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında düzenlenen, "Türbeönü Buluşmaları" programına katıldı.Burada yaptığı konuşmada şehir ve şehirlerin manevi mimarlarını anlatan Küçükaşçı, İslam'da şehirleşmenin Hazreti Muhammed 'den örnek alındığını vurguladı.Küçükaşçı, İslam tarihinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde şehircilik anlayışının gelişimine dikkati çekerek, "İslamiyet'te şehirli hayatı yaşamak, Peygamberimizin sünnetine bağlı olmak, bize namaz kılmayı, abdest almayı gerektiriyor. Bu nedenle abdest ihtiyacımızı giderecek müesseseleri de yapmaya çalışmışız. Peygamber Efendimiz bize örnek bir külliye kurdu. Örnek bir şehir kurdu ve ondan sonra bunun her tarafa yayılmasını, bütün dünyaya örnek olmasını istedi." diye konuştu. Fatih 'in örnek aldığı şehirlerden birisi de Konya'ydı"Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet 'in İstanbul 'un şehirleşme uygulamalarını anlatan Küçükaşçı, şöyle konuştu:"Fatih, 1459'da ulema ve devlet adamlarına talimat vererek, Osmanlı medeniyetinin izlerini İstanbul'da yaşatmak için farklı bölgelerde, mektep, medrese, mescid, cami gibi eserleri yaptırmalarını ve buralarda mahalleler oluşturmalarını istemiş. Osmanlı devletinin yönetim merkezi, padişahların evi olarak kullanılıyor. Fatih Sultan Mehmet, zamanının şartlarına göre Peygamber Efendimize bağlılığını göstermek suretiyle bu anlayışı sürdürdü. Fatih'in İstanbul'u kurarken örnek aldığı şehirlerden birisi de Konya'ydı."Hazreti Mevlana'nın şehirleşmeye katkısıKüçükaşçı, Konya'nın Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki şehirleşme serüvene değinerek, şunları kaydetti:"Konya'ya baktığımız zaman devlet adamı, alim veya bir mutasavvıfın etrafında mahalleler oluşmuş. Böylelikle Konya'nın hem şehirleşmesi hem de Türkleşmesi ve İslamlaşması gerçekleşmiş. Mevlana, Konya'nın şehirleşmesine büyük katkıda bulunmuştur. Bu, şehir kültürümüzün oluşmasının temel hareket noktalarından bir tanesi olmuştur. Konya'yı gezdiğinizde ayakta olan Karatay Medresesi ve Sırçalı Medrese gibi Selçuklu eserleri, Moğolların hüküm sürdüğü dönemde yapılmış eserlerdir ve buralar düşman istilası görmemiştir. Mevlana'nın Konya'ya bıraktığı izler arasında, Ateşbazı Veli, Tavus Baba, hepsi birer mahalle oluşturmuş."