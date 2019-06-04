Mevlana
Meydanı'nda bayram namazı coşkusu havadan görüntülendi
KONYA - Konya
'da, Mevlana Meydanındaki bayram namazı coşkusu drone ile görüntülendi. Ramazan Bayramı
namazı Mevlana Müzesinin önündeki alanda vatandaşların katılımıyla kılındı. Sultan Selim
Camii'ne gelenler Mevlana Meydanında bayram namazını kılarak dua etti. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte gerçekleşen bayram namazı coşkusu drone ile havadan görüntülendi.Bayram hutbesinin ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum
ile Konya protokolü vatandaşlarla bayramlaştı.
Kaynak: İHA
Konya
, Yerel