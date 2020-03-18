Menü
Haberler ›› Güncel ››Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı - Güncel

Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı.

18.03.2020 14:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:55
Mevlana Müzesi, koronavirüs nedeniyle ziyarete kapatıldı

TÜRKİYE'nin en çok ziyaret edilen müzeleri arasında yer alan Mevlana Müzesi, koronavirüs önlemleri kapsamında bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Başta müzenin önündeki Mevlana Meydanı olmak üzere kentin birçok noktasında ise yoğunluğun azaldığı gözlendi.

Çin'de ortaya çıkan ve dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle, her gün binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Mevlana Müzesi, bugünden itibaren geçici bir süre ziyarete kapatıldı. Müzenin kapısına kilit vurulurken, müzenin yakınındaki Mevlana Meydanı ise bomboş kaldı. Kentin birçok noktasında eski yoğunluğun olmaması da dikkat çekti.

Müze yakınında esnaflık yapan Ali Turhan ilk defa meydanı bu kadar boş gördüğünü söyledi. Turhan, "Ben 20 yıldır bu bölgede esnaflık yapıyorum. Bugünden itibaren müze ziyarete kapatıldı. Ben bu meydanın ilk kez böyle bomboş olduğunu gördüm. Tabii ki salgından dolayı insanların evlerinden çıkmaması normal. Bizce de çıkmasınlar. Biz esnaf olduğumuz için mecburiyetten çıkıyoruz. Kendimizi ve iş yerimizi dezenfekte ederek korunmaya çalışıyoruz. Devletimizin aldığı tedbirleri de destekliyoruz" dedi.

?


Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: DHA

Etiketler : Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Güncel
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Erdoğan Güncel
Erdoğan "Güzel bir tablo bizi bekliyor" deyip önümüzdeki birkaç haftalık dönemi işaret etti
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti Güncel
Son dakika: İngiltere'de 54 yaşındaki bir Türk, koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım Güncel
Son Dakika: ABD Başkanı Trump: Bugün Çin Virüsü ile ilgili çok önemli haberleri açıklayacağım