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Mevlana Müzesinde tarihi "Konya minyatürleri" ortaya çıktı

Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesinin restorasyonunda "15'inci yüzyılın Konya'sını" tasvir eden 6 minyatür olduğu ortaya çıktı.

15.12.2019 11:10 | Son Güncelleme: 15.12.2019 12:04Mevlana Müzesinde tarihi
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin türbesinin bulunduğu Mevlana Müzesinin restorasyonunda "15'inci yüzyılın 'sını" tasvir eden 6 minyatür olduğu ortaya çıktı.
Düşünceleri yüzyıllardır insanlığa ışık tutan, ilahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insan ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Türk-İslam düşünürü ve mutasavvıf Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 746. yılında anılıyor.
Batı dünyasında "Anadolulu" anlamına gelen "Rumi" olarak anılan Mevlana, tasavvufi öğretinin en güzel şekilde işlendiği eserleriyle insanlığa yüzyıllardır yol gösteriyor.
Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin 17 Aralık 1273'te vefatının ardından yaptırılan türbesi ise günümüzde de milyonların buluşma noktası olmaya devam ediyor.
Mevlana'nın metfun olduğu Kubbe-i Hadra (Yeşil Kubbe) ise Mevlana Müzesinin en çok dikkati çeken bölümünü oluşturuyor.
Kubbenin iç kısmı, kalem işi süslemeler, nakış, bezeme ve hatlardan oluşuyor. Mevlana'nın metfun olduğu Yeşil Kubbe de iç, kalem ve nakış işleri restorasyonuyla ayrı güzelliğe kavuştu.
Titizlikle tamamlanan restorasyonda kubbenin iç kısmındaki sütunlarda "15'inci yüzyılın Konya'sını" tasvir eden 6 minyatür bulundu.
"Daha önceki çalışmalarda üzeri örtülmüş"
İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdüssettar Yarar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, restorasyonun yaklaşık 11 ay sürdüğünü anımsattı.
Tamamlanan restorasyonun ardından bazı hat tezhip ve süslemelerin daha önceki çalışmalarda üzerinin örtüldüğünün anlaşıldığını aktaran Yarar, şunları kaydetti:
"Mevlana Hazretleri'nin kabrinin bulunduğu mekanın üst kısmında kalem işlerinde ve süslemelerde kapsamlı restorasyon çalışması yapıldı. Konya'nın 15'inci yüzyıl dönemi minyatürleriyle karşılaşıldı. Güzel bir sonuç ortaya çıktı. Minyatürler, Osmanlı Padişahı İkinci Bayezid dönemi ve sonrasına tarihlendiriliyor. Konya'daki Alaaddin Cami ve şehrin diğer unsurlarının anlatıldığı minyatürler olduğu görülmektedir. Bununla ilgili yakın zamanda yayım yapmaya hazırlanıyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Mevlana Celaleddin Rumi, Konya, Kültür Sanat

Kaynak: AA

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