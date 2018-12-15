Mevlana
Celaleddin-i Rumi, vefatının 745'inci yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık
'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.
Mevlana'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan Türk el sanatları ustaları, her gün belirli saatlerde sanatları hakkında ziyaretçilere sunum yapıyor.
Telkari ustası Ömer Ayseri, sanatının incelikleri hakkında sunum yaptı ve aynı anda canlı olarak birkaç eserin üretimini gerçekleştirdi.
Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yer alan cam üfleme, keçe, ebru, hat, tezhip ve geleneksel Türk el sanatları ustalarının eserleri ve atölye çalışmaları ziyaretçiler tarafından ilgi görüyor.
Törenlerin son üç günü olması nedeniyle etkinliklere yoğun bir katılım gerçekleşiyor.
Bugün saat 14.00'da başlayan etkinlikler için Mevlana Kültür Merkezi'nin girişinde uzun kuyruklar oluştu.
Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan
'ın yaptığı İstanbul
Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. Ömer Tuğrul İnançer
'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayini gerçekleştirildi.
İranlı turistlerin programa yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla sunum Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Farsça da yapıldı.
Aralık,Mevlana Celaleddin Rumi
15 Aralık 2018 Cumartesi 17:55