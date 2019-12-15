Haberler » Güncel » Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü - Haber

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

15.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 15.12.2019 22:52Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü
'nin ilçesinde, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Keşan Belediyesinin çok amaçlı salonunda düzenlenen törende, semazen ekibi "Mevlevi Sema Gösterisi" sundu.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mevlana'nın doğruyu, güzeli, iyiliği ve sevgiyi insanlığa aşıladığını söyledi.
Helvacıoğlu, Mevlananın eserlerinin yüzyıllardır insanlara bu öğretiyi aşılamaya devam ettiğini belirterek, gecenin anısına Mevlana Celaleddin Rumi "Etme" şiirini okudu.
Helvacıoğlu, sahnede şiirini okumaya devam ettiği sırada Mevlevi Sema Gösterisi de devam etti.
Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in de Kur'an-ı Kerim okuduğu gecede, Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit Mevlana'nın hayatından kesitler anlattı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği anma törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:04 Kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü - Haber
23:04 Erdoğan: "(Kadına şiddet olayları) Bu konuların tümü çalışmalar kapsamında şu anda... - Haber
23:04 Erdoğan: "Kadınlara yapılan şiddetin her türlüsünü, şiddetle kınıyorum." - Haber
23:01 2020 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, soruları yanıtladı (1) - TBMM - Haber
23:00 Antalya'da trafik kazası: 5 yaralı - Haber
21:30 Tersane'de korkunç ölüm! Metrelerce yükseklikten inşaat halindeki geminin makina dairesine düştü - Haber
19:50 HDP'li eski Kızıltepe Belediye Başkanı Nilüfer Elik Yılmaz tutuklandı - Haber
19:49 Amca çocukları arasında korkunç kavga: 2 ölü, 5 yaralı - Haber
19:30 Adıyaman'da ham petrol tankında yangın çıktı - Haber
18:49 Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Barış Pınarı Harekatı ile terör devleti kurma projesi çökmüştür - Haber
15.12.2019 23:11:42