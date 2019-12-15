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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

15.12.2019 23:21 | Son Güncelleme: 15.12.2019 23:23
'nin ilçesinde, Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.
Keşan Belediyesinin çok amaçlı salonunda düzenlenen törende, semazen ekibi "Mevlevi Sema Gösterisi" sundu.
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Mevlana'nın doğruyu, güzeli, iyiliği ve sevgiyi insanlığa aşıladığını söyledi.
Helvacıoğlu, Mevlananın eserlerinin yüzyıllardır insanlara bu öğretiyi aşılamaya devam ettiğini belirterek, gecenin anısına Mevlana Celaleddin Rumi "Etme" şiirini okudu.
Helvacıoğlu, sahnede şiirini okumaya devam ettiği sırada Mevlevi Sema Gösterisi de devam etti.
Selimiye Camisi İmam Hatibi Alpcan Çelik'in de Kur'an-ı Kerim okuduğu gecede, Keşan Müftüsü Mehmet Yiğit Mevlana'nın hayatından kesitler anlattı.
Vatandaşların ilgi gösterdiği anma törenine, Keşan Kaymakamı Nuri Özder ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü

Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Helvacıoğlu, Edirne, Keşan, Güncel

Kaynak: AA


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