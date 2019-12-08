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Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Darb-ı Esma Musiki Topluluğu konser verdi.

08.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 08.12.2019 16:22Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, Darb-ı Esma Musiki Topluluğu konser verdi.
Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında, bu yıl üçüncü kez "Türbeönü Buluşmaları" etkinliği gerçekleştirildi.
Etkinlikte Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, Türk tasavvuf müziğinin birbirinden güzel eserlerini seslendirdi.
Solistliğini Mehmet Emin Karataş'ın yaptığı topluluk, Türk tasavvuf müziğinin uşşak makamındaki eserlerini sohbet çadırını ziyaret eden yerli ve yabancı misafirlerin beğenisine sundu.
17 'a kadar devam edecek Türbeönü Buluşmaları etkinliğinde yarın Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü, 10 Aralık'ta Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, 11 Aralık'ta İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, 12 Aralık'ta Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, 14 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve Mevlana Vakfı Tasavvuf Müziği Topluluğu, 15 Aralık'ta Darb-ı Esma Musiki Topluluğu, 16 Aralık'ta Selçuk Üniversitesi Dilek Sabancı Devlet Konservatuarı Geleneksel Türk Müziği Bölümü ve 17 Aralık'ta ise misafir müzik toplulukları sahne alacak.

Mevlana Celaleddin Rumi, Aralık, Güncel

Kaynak: AA

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