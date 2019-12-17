Haberler » Güncel » Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri - Haber

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için Konya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz.

17.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 17.12.2019 18:42
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri için 'ya gelen Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir." dedi.
Konya'ya gelen Berger ve Avrupa Birliği'ne üye 18 ülkenin büyükelçileri, ilk olarak geçmişte yüzyıllarca Müslüman ve Hristiyan halkın bir arada yaşadığı Sille Mahallesi'ni gezdi.
Konuk büyükelçiler, burada bulunan Aya Eleni Kilisesi ile Sille Müzesi'ni ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.
Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, "Biz Mevlana'yı Avrupa'da çok büyük bir hümanist ve filozof olarak tanıyoruz. Onun öğretileri, sadece Anadolu topraklarında değil, dünyanın dört bir köşesinde yankı bulmuş öğretilerdir. Kendisi, 700 yıl önce 'gel gel ne olursan ol gel' şeklinde bir çağrıda bulundu. Biz de onun bu davetine icabetle buradayız." dedi.
Mevlana'nın 746. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri

Mevlana Celaleddin Rumi, Avrupa Birliği, Avrupa, Konya, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

20:15 Yavruyken beslediği kumru, kahvehanenin maskotu oldu - Haber
20:15 Sobadan sızan gazdan zehirlenen yaşlı adam, öldü - Haber
20:14 Pompeo'dan Mesut Özil'e "Uygur Türkleri" konusunda destek - Haber
20:14 Afganistan'da günde 9 çocuk öldü veya sakat kaldı - Haber
20:12 Esed rejiminden İdlib'e hava ve kara saldırıları: 22 ölü - Haber
20:11 Meteoroloji'den 14 il için sis uyarısı: 3 gün boyunca etkili olacak - Haber
17:34 Palandöken'de, gün batımında ortaya çıkan insan silüeti vatandaşın ilgisini çekti - Haber
17:25 Market çalışanı, parasını vermeden meyve yiyen turisti bıçakladı - Haber
17:08 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe kritik görüşmeler - Haber
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Haber
17.12.2019 20:23:01