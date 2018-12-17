Mevlana'nın Düğün Gecesinin 745. Yıl Dönümü Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor! Şeb-i Arus Nedir?

17 Aralık Şeb-i Arus törenleri bugün ülkenin birçok şehrinde kutlanıyor. Mevlana Celaleddin Rumi'nin ölüm yıl dönümü olan Şeb-i Arus 'un Çanakkale'deki törenlerinde Karadağ'dan üst düzey katılımlar da oldu. Bugün Konya'da gerçekleşecek törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılım gösterecek.Peki, Şebi Arus nedir? Mevlana Celaleddin Rumi kimdir? Mevlana'ya ait sözler nelerdir?

ŞEB-İ ARUS NEDİR?

Mevlana'nın ölüm günü (veya vuslat günü) olan 17 Aralık tarihinde, Mevlana'yı anma amacıyla her yıl yapılan törenin adıdır. Mevlana'nın kavuşma olarak gördüğü ölüm yıl dönümü töreni Konya merkezli olmak üzere birçok şehirdeyapılır. Her yıl 17 Aralık tarihinde ikindi vaktinden sonra Kur'an-ı Kerim okunarak ve Ayn-ül Cem (toplu olarak Sema töreni) yapılarak tören gerçekleştirilir.

KONYA'DAKİ ŞEB-İ ARUS'TA RECEP TAYYİP ERDOĞAN KATILIMI

Recep Tayyip Erdoğan, tamamlanan yatırımların toplu açılışı ve Konya Şebi Arus törenleri için bugün Konya'da bulunacak. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Şebi Arus törenleri için her yıl Konya'ya geldiğini söyleyerek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Sayın Cumhurbaşkanımızı Şebi Arus Törenlerinde Konya'da ağırlayacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız saat 13.00'da Mevlana Meydanı'nda toplu açılış töreni gerçekleştirecek.

MEVLANA KİMDİR?

30 Eylül 1207 - 17 Aralık 1273 arasında yaşamış olan Mevlana Celaleddin Rumi, Fars,Sünni, Müslüman şair, fâkih, âlim, ilahiyatçı ve Sufi mutasavvıf. Kendisinin etkisi yalnızca bir ulusla veya etnik kimlikle sınırlı kalmayarak pek çok farklı millete ulaştı; Şiirleri dünya çapında onlarca dile birçok kez çevrildi ve zaman zaman çeşitli farklı biçimlere dönüştürüldü. Kıtaları aşan etkisi sayesinde günümüzde ABD'de "en çok tanınan ve en çok satan şair" hâline geldi. Mevlânâ eserlerini çoğunlukla Farsça kaleme aldı ancak bunun yanı sıra nadiren Türkçe, Arapça ve Rumca kullanmayı da tercih etti. Konya'da yazdığı Mesnevi, Fars diliyle yazılmış en büyük şiirlerden biri olarak kabul gördü.

MEVLANA SÖZLERİ

Minar?d?n düş?nin parçası bulunur, bulunur da; Gönüld?n düş?nin parçası bulunmaz.

Birini seviyorsanız O'nu Allahtan isteyin. Kalpler Allah'ın Elindedir.

Cahille girme münakaşaya. Ya sinirini zıplatır tavana ya da yazık olur adabına.