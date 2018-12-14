Mevlana'nın Vefatının 745. Sene-i Devriyesi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin vefatının 745. yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.<br><br>KBÜ Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda yapılan programda, sema mukabelesinin icra edildi.<br><br>Eskişehir Müzik Topluluğu sah ekibi eşliğinde gerçekleşen sema mukabelesinin ardından Kur'an-ı Kerim okundu.<br><br>KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, KBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademisyenler ve öğrencilerden oluşan davetlilerin katıldığı program sonunda KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, semazenlere hediye verdi.