Mevlana, Şeb-i Arus etkinliğiyle anıldı

Şeb-i Arus konserinde Türk Tasavvuf Musıkisi eserleri icra edildi, Mevlana'nın ölümsüz eseri Mesnevi'den şiirler okundu. Rast, segah, uşşak ve hicaz eserler koro ve solo olarak icra edildi.

TASAVVUF MUSIKİSİ ESERLERİ VE ŞİİRLER

Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'nin şefliğinde Mustafa Talha Savaş'ın sunumu ve şiirleriyle gerçekleştirilen Şeb-i Arus konserinde, Mevlana'nın kardeşlik felsefesine uygun Tasavvuf Musıkisi'nin en güzide eserleri seslendirildi. Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin öldüğü gece Şeb-i Arus olarak adlandırılıyor. Mevlana Celaleddin-i Rumi, bu geceyi Rabb'ine, sevgiliye kavuşma gecesi olarak düşündüğü "Düğün Gecesi" olarak tanımlıyor. Bu özel gecede Aşr suresi okundu, dualar edildi, dini musikinin en güzide serleri seslendirildi.

VEFATININ 746. YILINDA MEVLANA ANILDI

Şeb-i Arus etkinliğinde Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi şefliğinde Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Tasavvuf Musıkisi Korosu tarafından tasavvuf eserleri icra edildi. Mesajı çağları aşan Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi ölümünün 746. yılında anan katılımcılar, konser boyunca Tasavvuf Musikisi eserleriyle ruhlara gıda bir konser dinledi. Konser sonunda koro şefi Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi'ye ve konserin sunumunu yaparak şiirler okuyan Mustafa Talha Savaş'a Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koordinatörü Lokman Ceyhan tarafından çiçek takdim edildi.