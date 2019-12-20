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Mevlana, Şeb-i Arus Konseri ile anıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), Mevlana'nın 746. Vuslat yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Şeb-i Arus Konseri yoğun ilgi gördü.

20.12.2019 12:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 12:27 Mevlana, Şeb-i Arus Konseri ile anıldı
Üniversitesinde (KBÜ), Mevlana'nın 746. Vuslat yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen Şeb-i Arus Konseri yoğun ilgi gördü.

Bu yıl ülke genelinde "Vefa Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana Celaleddin-i Rumi'yi anma programları kapsamında, KBÜ Tasavvuf Musikisi Korosu tarafından Prof. Dr. Saadettin Ökten Konferans Salonu'nda "Şeb-i Arus Konseri" düzenlendi. Araştırma görevlisi Esat Şar'ın şefliğini yaptığı Tasavvuf Musikisi Korosu birbirinden değerli eserler seslendirdi.

Her biri birbirinden değerli 13 eseri seslendiren 24 kişilik koro ekibi, konukların büyük beğenisini topladı.

Programda konuşan Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, "Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi olarak Türk musikisi alanında çok kıymetli çalışmalar yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Kendilerini desteklemek adına bu ilk gösterilerinde ben de aralarında olmak ve heyecanlarını paylaşmak istedim" dedi.

Konser sonrası KBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar ve Dekan Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, koro şefi Esat Şar'a çiçeklerini verip teşekkür belgesini takdim etti. - KARABÜK

Mevlana Celaleddin Rumi, Karabük, Güncel

Kaynak: İHA

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