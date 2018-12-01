Mevlana Şiir Yarışması'nda Sonuçlar Belli Oldu

01 Aralık 2018 Cumartesi 16:03



01 Aralık 2018 Cumartesi 16:03

Osmangazi Belediyesi'nin, bu yıl 8'incisini düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçları belli oldu. Yarışmada birinciliği, Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kağan Server Atıcı kazandı.Osmangazi Belediyesi'nin, edebiyat dünyamıza yeni eserler kazandırmak, Mevlana'nın dünyaya yayılan felsefesini gençlere aşılamak amacıyla bu yıl 8'incisini düzenlediği Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçları açıklandı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği işbirliğinde düzenlenen Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nın sonuçlarını Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar açıkladı. Sümbüllü Bahçe Konağı'nda düzenlenen basın toplantısında kazanan eserleri açıklayan Dündar, Osmangazi sınırları içerisinde başlattıkları Mevlana Şiir Yarışmasının tüm Türkiye'ye yayıldığının altını çizerek, düzenledikleri kültürel çalışmaların artık kurumsal hale geldiğini söyledi.Osmangazi Belediyesi olarak edebiyat dünyasına önemli katkılar sağladıklarını belirten Dündar, "Ahmet Hamdi Tanpınar Edebiyat Yarışması'nın 17'incisini düzenliyoruz. Fetih Şenlikleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz sempozyumlar yurt dışından takip ediliyor. Şenlikler kapsamında tarihi köylerimizin sosyal ve kültürel hayatlarını anlatan kitaplar basıyoruz. Böylece çok geniş kitlelere ulaşıyoruz. Çünkü, ecdat Osmangazi'de. Osman Gazi ve Orhan Gazi türbeleri burada. Burada bir temel atıldı, bir felsefe ortaya konuldu ve 3 kıtaya ulaştı. Bu anlayışı yürütmek Osmangazi Belediyesi olarak bizim en kutsal görevimiz. Kendi değerlerimize, köklerimize bakarak yaptığımız çalışmalarla bugün bu noktalara geldik. Osmangazi Belediyesi bu konuda farkını hissettiriyor" dedi.Yarışmaya 241 eser katıldıMevlana Şiir Yarışması ile yeni şairlerin ortaya çıkmasına vesile olduklarını ifade eden Dündar, "Herkes bir şeyler yazar, bir şeyler karalar. Bu yazılanları böyle bir ortama sunabilmek, yürek ve cesaret ister. Biz bu yüreği, bu cesareti çocuklarımıza aşıladık. Birbirleriyle yarış halindeler. Bu ortamı hazırlayarak, yarışmayı da kurumsal hale getirdik. Yarışmaya Diyarbakır, Muğla, Edirne, Muş, gibi ülkemizin her köşesinden toplam 241 eser katıldı. Bu eserleri değerli jürimiz, zorlanarak seçti. 8 yıldır yapılan yarışmada yarışmacılar da kendilerini çok geliştirdi. Katılan bütün eserlerin ödüle layık olduğunu düşünüyoruz. Edebiyatımız sağlam temeller üzerine oturuyorsa, okuyan bir nesli yetiştirebiliyorsak, geleceğimiz de aydınlık olur. Bizler Millet Kıraathaneleri açarak, gençlerimizi, çocuklarımızı, insanımızı kütüphanelere teşvik ediyoruz. Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi ve Kedili Tekke'de Millet Kıraathanesi'ni hizmete açıyoruz. Bilgi Evlerimiz'de de kitap okuma alanları oluşturuyoruz. Sadece sosyal medyadan değil, biraz da kağıt üzerinden okumalıyız. Kütüphanelerimizi zenginleştirelim. Bu yarışmalarımız ve etkinliklerimizle her yıl 4 adet kitap basarak edebiyat dünyamıza kazandırıyoruz" diye konuştu.Dündar, Liselerarası Mevlana Şiir Yarışması'nda dereceye giren eserleri açıkladı. Basın toplantısına Mevlana Kültürünü Tanıtma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Eşer ile birlikte yarışmanın jüri üyeleri Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yılmaz Daşçıoğlu, Uludağ Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi Saadettin Eğri ve Şair Ercan Yılmaz da katıldı. Bu yıl serbest konulu belirlenen yarışmada birinciliği Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi'nden Kağan Server Atıcı "Kutsal Kimya" adlı şiiriyle kazandı. Yarışmada ikinciliği Bursa Anadolu Lisesi'nden Sevinç Aksan "Aşk-ı Suret" adlı eseriyle kazanırken, Adana Hümeyra Ökten Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Ayşe Şimşek ise "Hakhaka" adlı eseriyle yarışmanın üçüncüsü oldu. Yarışmada mansiyon ödülü kazanan isimler ise "Hasretim Hazretime" isimli şiiriyle Karaman Ömer Dinçer Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Tarım Gümüş, "Neredesin Yar" isimli şiiriyle Sakarya Sapanca Anadolu Lisesi'nden Gizem Yılmaz ve Kırıkkale Şehit Alparslan Yazıcı Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Hatice Koçak oldu. Yarışmanın ödül töreni 22 Aralık'ta gerçekleştirilecek. - BURSA