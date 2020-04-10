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Mevlana ve Atatürk'e yönelik 'hakaret' suçlaması ile aranan stand-up'çı İstanbul'da yakalandı

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret ettiği iddiasıyla Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılan stand-up'çı İstanbul'da gözaltına alındı.

10.04.2020 21:23 | Son Güncelleme: 10.04.2020 21:35

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma sonrası, sosyal medyada paylaşılan stand-up videosunda Atatürk, Mevlana, Şems Tebriz-i, Konya ve Konyalılar hakkında aşağılayıcı sözlerde bulunduğu ileri sürülen stand-up'çı Emre G. gözaltına alındı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Emre G. adlı bir stand-upçı, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videoda Hz. Mevlana, Şems Tebriz-ve Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi şahsiyetlerine hakaret içeren ifadeler kullanmıştı. G.'nin ifadelerinden sonra dün harekete geçen Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya üzerinden paylaşılan bir videoyla ilgili soruşturma başlattı.

KADIKÖY'DE YAKALANDI

Yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli hakkında çalışma başlatan İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Emre G.'nin Kadıköy'de olduğunu belirledi. Tespit edilen adrese baskın düzenleyen siber polisi, zanlıyı gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürülen Emre G.'nin, ifadesinin savcılık tarafından SEBGİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınacağı öğrenildi.

Mevlana ve Atatürk’e yönelik ’hakaret’ suçlaması ile aranan stand-up’çı İstanbul’da yakalandı
Etiketler: Mevlana Celaleddin Rumi, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul, Magazin

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Yorumlar (6)
MİLİTAN:Merak ediyorum da izleyen kadar seyirci seyirci mi kalmış
Cevap Yaz 2 0
VCBB:sadece mevlana ve şemsi tebriziye hakaret etse kimse kılını kıpırdatmazdı
Cevap Yaz 4 0
MEHMET:Şakamısınız siz? Girişe Stand-Up Show görüntüsü, içinde Konya adliyesi. . . Çok da merak etmiyoruz adliyeyi. . . .
Cevap Yaz 1 2
KOMİSER RIZA:Kesin vır vır vır...
0 0
DEDEKTİF SHERLOCK HOLMES:Olayı en kısa sürede aydınlatacağız
0 2
KOMİSER COLUMBO:Ne diyon la değişik
1 2

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