Mevlana'yı Anma Törenlerine Yurdun Her Köşesinden Katılım

KONYA'da Mevlana'nın ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen 'HZ. Mevlana'nın 745'inci Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma' törenlerine yurdun dört bir yanından gelen vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde yer alan Horasan'ın Belh şehrinde dünyaya gelen Mevlana, 17 Aralık 1273 tarihinde Konya'da vefat etti. Mevlana, ölüm gününü yeniden doğuş, sevdiğine yani Allah'ına kavuşmak olarak kabul ediyordu. Öldüğü güne düğün gecesi anlamına gelen 'Şeb-i Arus' dediği içinde Mevlevilikte, Mevlana'nın öldüğü gün Şeb-i Arus olarak kabul edildi. Mevlana'nın ölüm yıl dönümlerinde 7-17 Aralık tarihlerine denk gelen haftalarda yapılan ve Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri olarak isimlendirilen törenler, halk arasında "Şeb-i Arus" olarak da anılmaktadır. Konya'da 7 Aralık'ta başlayan anma programı ise 17 Aralık günü 'Şeb-i Arus' törenleriyle sona erecek. Hafta boyunca sema ayinleri, tasavvuf müziği konserleri, sanatsal etkinlikler ve sempozyumlar gerçekleştiriliyor.Törenler kapsamında en çok ilgiyi ise semazenler tarafından yapılan sema ayinleri (Mevlevi dervişlerinin ney, nısfiye gibi çalgılar eşliğinde, kollarını iki yana açıp dönerek yaptıkları ayin) yapılıyor. YURDUN DÖRT BİR YANINDAN GELDİLER Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu ve Uluslararası Mevlana Vakfı Başkanı Esin Çelebi Bayru, Vuslat Yıldönümü törenlerinin her yıl güzelleşerek devam ettiğini belirtti. Törenlere yoğun ilginin olduğunu ifade eden Bayru, "Her sene bu güzelliği yaşıyoruz. Hamdolsun gün gün, bütün dünyaya hizmet eder hale geldik. Çok güzel programlar yapılıyor. Halka çeşitli hizmetler sunuluyor. El birliğiyle bu törenleri, sempozyumlar, konferanslar, konserler, sergilerle olabildiğince doldurmaya gayret ediyoruz. Umuyorum ki gelecek seneler daha güzellikler yaşarız" diye konuştu. Törenleri izlemek için Kütahya'dan gelen Abdullah Gönül, "Sema törenlerini izlemek için Kütahya'dan geldim. İlk defa izleyeceğim için çok heyecanlıyım. Daha önce hep televizyondan izliyorduk. Canlı canlı görmek çok farklı" dedi. Bursa'dan gelen Ferhan Yükselen, "Ben 3 yıldır geliyorum. Çok memnunum. Hoşuma gidiyor ve çok feyiz alıyoruz. Konya'da güzel yerler var. Güzel bir şehir, halkı çok güzel, esnafları güzel" diye konuştu. Eskişehir'den gelen Fikret Yanmış, "Eskişehir'den geldim. Mevlana, öyle bir an geliyor ki, kendisi coşuyor kul oldum diyor. Biz o Mevlana'yı arıyoruz. Onun için buralara geldik" dedi. - Konya