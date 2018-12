Mevlana'yı Anma Törenlerinin Sekizinci Günü Etkinlikleri Sona Erdi

14 Aralık 2018 Cuma 22:41



Bu yıl "Selam Vakti" temasıyla gerçekleştirilen Mevlana 'nın 745. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin sekizinci günü, düzenlenen etkinliklerle sona erdi.Mevlana Celaleddin-i Rumi, vefatının 745. yılında törenlerle anılıyor. Her yıl 7-17 Aralık 'ta düzenlenen anma törenlerine yurt içi ve dışından binlerce ziyaretçi katılıyor.Törenler kapsamında gün içinde birbirinden farklı etkinlikler, Türkçe ve İngilizce Mesnevi dersleri, konferanslar, sohbetler, sanat atölyesi çalışmaları, yarışmalar, tiyatro, söyleşi ve şiir dinletileri gerçekleştiriliyor.Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda etkinlik boyunca her akşam düzenlenen atölye çalışmaları kapsamında bu akşam seramik ustası Muammer Işık, sanatı hakkında ziyaretçilere sunum yaptı.Uygulamalı olarak nasıl seramik yapıldığını gösteren Işık, bazı ziyaretçileri sahneye alarak onlara da seramik yapmayı öğretti.Mevlana Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda etkinlik boyunca stant açan ustalara teşekkür plaketi takdim edildi.Mevlana Kültür Merkezi Sema Salonu'nda solistliğini Ahmet Özhan 'ın yaptığı İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu, eserlerini dinleyicilerin beğenisine sundu. Ömer Tuğrul İnançer 'in Mesnevi sohbetinin ardından Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından sema ayini gerçekleştirildi.İranlı turistlerin programa yoğun ilgi göstermesi dolayısıyla sunum Türkçe ve İngilizcenin yanı sıra Farsça da yapıldı.