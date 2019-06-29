29.06.2019 11:40
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MEVLANAKAPI'DA KAZA ANI VE SÜRÜCÜNÜN KAÇMASI KAMERADA

MEVLANAKAPI

İstanbul DHA- FATİH'te kaza sonrası üzerine gelen sürücüyü gören diğer aracın sürücüsü otomobilini bırakıp kaçtı.

İstanbul DHA- FATİH'te kaza sonrası üzerine gelen sürücüyü gören diğer aracın sürücüsü otomobilini bırakıp kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaza, 3 Haziran'da Fatih Mevlanakapı 10. Yıl Caddesi'nde meydana geldi. Caddeye hızla çıkan otomobilin sürücüsü kazaya neden oldu.  Kaza sonrası iki otomobilde de hasar meydana geldi. Caddeye hızla çıkarak kazaya neden olan sürücü, üzerine koşarak gelen diğer aracın sürücüsünü görünce otomobili bırakarak hızla kaçtı. Kaçan sürücü kaza sırasında çıktığı caddeye girerek gözden kayboldu. Kaza sonrası olay yerine polis gelerek tutanak tuttu. Kaza anı ve sürücünün kaçması güvenlik kamerasına yansıdı.


Kaynak: DHA
Fatih , İstanbul , DHA , Güncel

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