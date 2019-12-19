Mevlevî ilahiler seslendirildi

Katılımın oldukça yüksek olduğu gecede mevlevî bestekârların birbirinden güzel eserleri Tasavvuf Müziği Topluluğu tarafından icrâ edildi.

Konserin sunuculuğunu Ali Şahin'in yaparken, birinci bölümde Türk Sanat Müziği Bölümü Tasavvuf MüziğiTopluluğunu İlker Cansevdi yönetti. Yine aynı bölümde Salih Taşkın, Serkan Gençer, Bilal Aydın ve Gökay Usludur da seslendirdikleri solo eserlerle geceye renk kattılar. Konserin ikinci bölümünde ise tüm Türkiye'nin ekranlardan bildiği ve sevdiği, gönüllere taht kurmuş, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami imam hatibi Halil Necipoğlu sevenleriyle buluştu. Sanatçı, seslendirdiği ilahi ve kasideleriyle izleyenlere unutulmaz bir mûsıkî ziyâfeti yaşattı. Gecenin sonunda koroyu yöneten İlker Cansevdi ve konuk sanatçı Halil Necipoğlu'na çiçeklerini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur AKTAŞ takdim etti.