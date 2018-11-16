Edirne
İl Müftüsü Emrullah Üzüm
, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Müftü Üzüm, mesajında, 19 Kasım Pazartesi gününü salıya bağlayan gecede Mevlid-i Şerifin idrak edeceğini ifade etti.
Son peygambere ümmet olmanın, sadece onun varlığından ve doğumundan haberdar olmakla sınırlı olmadığını aktaran Üzüm, şunları kaydetti:
"Peygamberin yolunu takip etmek ve onu örnek almak, onun sağlığında ashabına takdim ettiği değer ve ölçüleri zaman ve mekan sınırlarının ötesinde kendi dünyamıza taşımak ve onun şaşmaz rehberliğine sımsıkı sarılmaktır. Başkanlığımız öteden beri özelde toplumumuz genelde insanlık için ele alınması önem arz eden konuları kamuoyunun gündemine taşımayı, bu konuda toplumsal bir duyarlılık ve hassasiyete vesile olmayı görev kabul etmektedir. Bu çerçevede 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası'nda 'Peygamberimiz ve Gençlik' konusunun ele alınması karara bağlanmıştır. Hafta boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerde, söz konusu tema bütün yönleriyle işlenecektir. Gençlik insanın kendini, yaratıcıyı ve evreni anlamlandırma sürecinde, varlık alanında kendini öne çıkararak kainatı ve hadiseleri yorumlamayı tercih ettiği, bununla birlikte iç dünya-dış dünya dengesinde bazı gelgitleri yaşadığı fırtınalı bir dönemdir. Bu açıdan, çevreyle iletişim kurma sürecinden kimlik inşasına ilk adımların atıldığı gençlik devresi, ömür sermayesinin en önemli kazanımı ve ilerleyen yaşlardaki kemal dönemi için esasında oldukça bereketli bir havzadır."