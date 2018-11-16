Bitlis
İl Müftülüğü, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla program düzenledi. Bitlis Eren Üniversitesi
(BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali Oktay Çağatay, Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlar getirmesini Allah'tan diledi.
Milletin Peygamber sevgisini hiçbir zaman hayatından çıkarmadığını vurgulayan Vali Çağatay, şöyle konuştu:
"Doğum, düğün ve ölümlerde hep onu andı. Ona hürmeten mevlitler ve programlar düzenledi. Bugün de burada onu anmak ve dünyaya teşriflerini bir kez daha yad etmek için toplandık. Bu haftanın 'Hazreti Peygamber ve Gençlik'. Gençlik milletimizin, geleceği, umudu ve yarınıdır. Çevresindeki bütün insanlarla iyi ilişkiler içinde olan sevgili Peygamberimiz yaşarken de samimi bir ilişki ve iletişim kurmuştur. Ümmet olarak birlik ve beraberlik anlayışı içinde daha da kenetlenerek idrak edeceğimiz Mevlid-i Nebi Haftası'nın güzel sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum."
İl Müftüsü M. Faysal Geylani
ise, teması "Hazreti Peygamber ve Gençlik" olan Mevlid-i Nebi Haftası'nın Türkiye
ve İslam alemine mübarek ve hayırlı olmasını dileğinde bulundu. Gaziantep
İl Müftüsü Ahmet Çelik
, "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konusunda katılımcıları bilgilendirdi.
Geylani'nin, Vali Çağatay'a plaket takdim etmesi ve ilahilerin okunmasının ardından sona erdi.
Programa, Rektör
Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, kurum amirleri, müftülük personelleri, kanaat önderleri ve öğrenciler katıldı.
Bitlis