16 Kasım 2018, 16:26
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Mevlid-i Nebi Haftası

Mevlid-i Nebi Haftası

Güroymak ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendiİlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Güroymak ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi

İlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası'nın kente ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.

Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Aslan tarafından konferans verildi. Güroymak
16 Kasım 2018 Cuma 16:26