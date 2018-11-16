Güroymak
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla konferans düzenlendi
İlçe Müftülüğü tarafından Yatılı Bölge Ortaokulu'nda düzenlenen "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferansı, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası'nın kente ve ülkeye hayırlar getirmesini diledi.
Konuşmaların ardından Gaziantep Üniversitesi
İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Aslan
tarafından konferans verildi.
Güroymak