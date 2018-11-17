Çıldır
Müftülüğü tarafından organize edilen Mevlid-i Nebi haftası Çıldır Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans salonunda gerçekleşen konferansla kutlandı.
"Peyganberimiz ve Gençlik" temalı Mevlid-i Nebi programına Kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Konferansa Konuşmacı olarak Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Öğretim Görevli Doç. Dr. Muhammet Yılmaz
Katıldı. Yılmaz'ın yaptığı konuşma dinleyiciler tarafından büyük beğeni topladı. - ARDAHAN
Çıldır
17 Kasım 2018 Cumartesi 14:56