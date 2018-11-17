Trabzon
İl Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
İl Müftülüğü Niyazi Şahinbaşoğlu Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansta konuşan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Mevlid-i Nebi Haftası'nın toplumda ve özellikle gençler arasında daha iyi anlaşılması amacıyla bu yıl ki temasının "Hazreti Peygamber ve Gençlik" olduğunu belirtti.
Özellikle gençlerin bu haftayı daha güzel idrak etmesi açısından dolu dolu kutlanacağını aktaran Vali Ustaoğlu, "Büyük devletler, büyük milletler hep tarihine ve kültürüne inancına sahip çıkarak olunur. Bu millet yüzyıllardır inancıyla kültürüyle yeni nesillere tarihini, geçmişini anlatma adına özellikle alemlere rahmet olarak gönderilen peygamberimizin hayatı hep dolu dolu kutlanmıştır." diye konuştu.
Mevlid-i Nebi Haftası boyunca gerçekleştirilecek etkinliklerin peygamberin insanlığa rehberliğinin daha iyi idrak edilmesine vesile olacağını dile getiren Ustaoğlu, programda katkısı bulunanlara teşekkür etti.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı
1. Hukuk Müşaviri Selami Açan ise, "Özellikle ülkemizde ve dünyada vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı ülkelerde şehirlerde Mevlit Kandili'ni millet olarak idrak etmenin sevincini yaşıyoruz." dedi.
Açan, "Peygamber aşkı bu millette olduğu müddetçe biz peygamberimizin izinde, bize göstermiş olduğu hedeflerden millet olarak da gençlik olarak da ömrümüzün sonuna kadar yürümeyi kendisine şiar edinmiş bir milletiz. Böyle bir milletin mensubu olmak bizim için bir şereftir." diye konuştu.
"Aslolan onu anlamak ve onun yolundan gitmektir." diyen Açan, bu yılın teması olarak "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konusunun belirlendiğini söyledi.
Hazreti Peygamberin hayatını örnek almanın önemine değinen Açan, Peygamberin gençliği her zaman önemli bir unsur olarak gördüğünün altını çizdi.
İl Müftüsü Osman Aydın
da, Hazreti Peygamberin dünyaya geldiği Mevlid-i Nebi Haftası'nı çeşitli etkinliklerle kutladıklarını belirterek, onun örnek hayatını anlamak ve anlatmanın gerektiğini vurguladı.
Trabzon
17 Kasım 2018 Cumartesi 18:53