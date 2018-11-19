Kızılcahamam
İlçe Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu programı düzenlendi.
Programa Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk
Kılıçbay, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey
, İlçe Jandarma
Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, AK Parti
Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar, okul müdürleri, din görevlileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan, Emrullah Hatipoğlu'nun konferansı ile devam eden program, tasavvuf musikisi konseri ile sona erdi.
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:34