Malatya
'nın Darende
ilçesinde Mevlid-i Nebi Haftası kapsamında "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu konferans gerçekleştirildi.
Darende Müftülüğü tarafından Esnaf Kefalet Salonu'nda düzenlenen konferans Somuncu Baba
Camisi imam hatiplerinden Mustafa Baş
tarafından okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Darende İlçe Müftüsü Nurullah Birlik, programda yaptığı konuşmada, Diyanet İşleri Başkanlığı
'nın yönetmelik değişikliği ile "Kutlu Doğum" haftasının adını "Mevlid-i Nebi" olarak değiştirdiğini söyledi.
Mevlid-i Nebi Haftası'nın temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlendiğini aktaran Birlik, şöyle devam etti:
"Bugün gelinen noktada, toplumsal hayatı tüm veçheleriyle etkisi altına alan bireysellik, dünyevileşme, sanal yaşam, popüler kültür pratikleri, yaşam sebebi kulluktan vareste gündelik anlayışlar maalesef gençliği ideal boyuttan oldukça uzaklaştırmıştır. Hal böyleyken kuşanılması gereken tavır, erdemli, vicdanlı, ideal, sorumluluk ve aksiyon sahibi, haksızlığa asla razı olmayan, mazlumdan ve doğrudan yana tavır alan bir gençliğin inşası için Hz. Peygamber'in nirengi noktası olduğu iman, ibadet ve ahlakla yoğrulmuş bir hayatı onlara sunmaktır."
Birlik, hafta boyunca eşitli etkinliklerinin olacağını belirterek, ilgilerinden dolayı vatandaşlara teşekkür etti.
Darende Kaymakamı Enver Zengince ve Başkan Süleyman Eser
de Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını diledi.
Daha sonra ilçede görev yapan din görevlileri tarafından kurulan Tasavvuf Musikisi Korosu ve Şef
Ahmet Sekeroğlu'nun yönetimindeki ilahi grubu, Darendeli mutasavvıf ve divan şairi Es-Seyyid Osman Hulüsi Efendi'nin çeşitli ilahilerini seslendirdi.
Konferans sonunda misafirlere gül ikram etti.
Konferansa sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri, gençler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Malatya,Darende
19 Kasım 2018 Pazartesi 12:03