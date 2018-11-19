19 Kasım 2018 Pazartesi 13:00



19 Kasım 2018 Pazartesi 13:00

Sakarya İl Müftülüğü tarafından Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla çeşitli programlar düzenlendi.Adapazarı Kültür Merkezi (AKM) önünde düzenlenen etkinlikte konuşan İl Müftüsü İhsan Açık, Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası'nın hayırlara vesile olmasını temenni etti.Diyanet İşleri Başkanlığının bu yıldan itibaren Mevlit Kandili'ni, "Mevlid-i Nebi Haftası" olarak kutlamaya başladığını hatırlatan Açık, "İnşallah devamı gelecek. Etkinliklerimiz üniversitemizde, okullarımızda, camilerimizde, Kur'an kurslarımızda 'Peygamberimizi anmak, hatırlamak ve hatırlatmak' şeklinde olacak. Bu yıl ki temamız, Peygamberimiz ve Gençlik. Programlarımıza hepinizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.Etkinlikte Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden oluşan mehter takımı gösteri sundu.Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği etkinlikte, İl Müftüsü İhsan Açık mehter takımı ve vatandaşlara "Peygamber ve Gençlik" adlı kitap dağıttı.İl Müftülüğünce hazırlanan programlar, hafta boyunca sürecek.