19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04



19 Kasım 2018 Pazartesi 14:04

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla Hatay İl Müftüsü Hamdi Kavillioğlu ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.Vali Doğan, kabulde yaptığı konuşmada, doğumuyla dünyaya şeref veren Hz. Muhammed'in 1447. doğum yılını kutladıklarını belirtti.Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Sevgili Peygamberimiz ve Gençlik" olarak belirlediğini ifade eden Doğan, şöyle devam etti:"Bu yıl Peygamberimizin doğumunu Hicri takvime göre kutluyoruz. Doğrusu da bu idi. Kutlu Doğum Haftası bir FETÖ projesiydi. Bu FETÖ operasyonu ile gençliğin bizim için ne kadar önemli olduğu ortaya çıkmış oldu. Gençlerimizi ve çocuklarımızı ihmal edersek geleceğimizin ne kadar karanlık olacağını gördük. Belli bir dönem, özellikle 28 Şubat sonrasında gençlerimiz cemaat görünümlü örgütün kucağına itilerek bir nesil adeta bertaraf edilme konumuna getirilmiş. Dolayısıyla gençlerimize sahip çıkmalıyız. Ecdadımız bize zamanında bu toprakları nasıl emanet ettiyse, biz de bu toprakları bizden sonra gelecek evlatlarımıza emanet edeceğiz. Artık şartlar çok değişti. Gençlerimizi artık kendi ülkesindeki yaşıtları ile değil uluslararası arenadaki çağdaşları ile rekabet edecek şekilde iyi yetiştirmeliyiz. Aksi halde ülke olarak çağın gereklerini yerine getiremeyerek geride kalmaya mahkum oluruz."Doğan, tüm Müslüman aleminin Mevlit Kandili'ni de kutladı.İl Müftüsü Kavillioğlu ise Vali Doğan'a kabulünden dolayı teşekkür ederek, Mevlit Kandili ve Mevlid-i Nebi Haftası boyunca yapılacak etkinlikler hakkında bilgi verdi.