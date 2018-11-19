Malatya
İl Müftüsü Ümit Çimen
, Mevlid-i Nebi Haftası'nın bu yılki temasının "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu söyledi.
Çimen, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla müftülükte gazetecilere yaptığı açıklamada, Hazreti Muhammed
'in dünyaya teşriflerinin 1447. yılının seneyi devriyesi olduğunu belirtti.
Hazreti Muhammed'in dünyaya teşrifinin 8 asırdır kutlu bir gece olarak ilan edildiğini hatırlatan Çimen, "Mevlit Kandili'nde, Hazreti Muhammed'i anmak, bıraktığı mirası anlatmak için kandil geceleri düzenleriz. Biz peygamber sevdalı bir milletin çocuklarıyız ve kandil gecelerinde camilere koşarız, çeşitli etkinlikler yaparız. Bu yıl da Mevlid-i Nebi Haftası 17-15 Kasım tarihleri arasında kutlanmaktadır." diye konuştu.
Mevlid-i Nebi Haftası'nda her yıl farklı bir temanın işlendiğini dile getiren Çimen, bu yılki temanın "Peygamberimiz ve Gençlik" olduğunu ifade etti.
Gençliğin gelecek olduğunu ve Hazreti Muhammed'in gençlere verdiği değeri anlatmak istediklerini ifade eden Çimen, şöyle devam etti:
"Gençliğin önemini, Hazreti Muhammed'in gençlere verdiği değeri anlatmak ve gençlerin önemiyle ilgili farkındalık oluşturmak gibi konuları 'Peygamberimiz ve Gençlik' temasıyla işleyeceğiz. Kendi kültür ve medeniyetinin ruh ve köklerinden uzaklaşmış, kopmuş gençler, bir ufuk ve gelecek vadetmez. İslamafobi ve İslamı kötü gösterme gayretlerine hız verildiği, İslamafobi değirmenine İslam coğrafyasından suların taşındığı bu dönemde, temel hedefi dünya ve ahiret mutluluğunun temini olan İslam'ın gençliğin idrakine sunumu çok önemli bir sorumluluğumuzdur."
Hafta dolayısıyla birçok etkinlik düzenleneceğine işaret eden Çimen, "Bu gece kandil gecesi. Malatya'nın merkez camisi Hacı Yusuf Taş'ta ve kentteki tüm camilerde Mevlit Kandili dolayısıyla müftülük olarak programlar icra edeceğiz. Vatandaşlarımızı televizyonları başında olmaya değil ortak buluşma noktamız olan Resulallah doğumunu anmaya, onunla ilgili faaliyetlere katılmaya davet ediyorum." şeklinde konuştu.
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:22