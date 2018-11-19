Hakkari
İl Müftülüğünce, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konulu program düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezi
'nin Konferans Salonu'nda düzenlenen programda konuşan Vali İdris Akbıyık, günün anlam ve önemine vurgu yaptı.
Katılımcıların kandilini tebrik eden Akbıyık, şunları kaydetti:
"İslam ülkeleri arasındaki huzursuzluk, kardeşin kardeşe kıyması ve dış güçlerin bizleri bölme çabalarına izin vermeden dimdik ayakta durmaya devam ediyoruz. Bu sebeple Mevlid-i Nebi Haftası'nı, bizi sünnete daha da yakınlaştırmanın, sünnetle daha da bütünleştirmenin ve ilimizdeki kardeşlik bağlarını daha da güçlendirmenin bir vesilesi olarak görüyoruz. Efendimizin en değer verdiği konulardan biri de hiç şüphesiz gençliktir. Bu güzel programın temasının da Peygamber ve Gençlik olması bu haftaya yakışır, yerinde bir konu olmuştur. Peygamber efendimizin gençlerle olan ilişkilerine bakıldığında onun bütün gayret ve hedefi inançlı, dindar, ahlaklı, iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğu görülür. Efendimizin kurduğu bu gönül bağını biz de Hakkarili gençlerle kurmak için buradayız." Şemdinli
'deki kazada şehit olan 7 askere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır dileyen Akbıyık, "Vatanın her karış toprağı için kanlarını akıtmaktan sakınmayan gencecik yavrularımız, şehitlerimiz ve gazilerimiz sayesinde buralarda huzurla yaşadığımızın da altını çizmek isterim." diye konuştu.
İl Müftüsü Faruk Gürbüz
ve Hakkari Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yakup Çiçek
de birer konuşma yaptı.
Program, okunan ilahiler ve dua ile son buldu.
Programa, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim
, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık
, AK Parti
İl Başkanı Emrullah Gür
, kurum amirleri ve vatandaşlar da katıldı.
AKM,Hakkari
19 Kasım 2018 Pazartesi 16:54