Van
'ın Gürpınar
ve Erciş
ilçelerinde Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla programlar düzenlendi.
Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesince Gürpınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan AK Parti
Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar
, Peygamberin gençlere verdiği öneme vurgu yaptı.
İnsanın en değerli zamanının gençlik dönemi olduğunu belirten Milletvekili Gülaçar, "Gençlerimiz, tıpkı Peygamber Efendimiz gibi iffetli ve adaletli olmalıdır. Hz. Muhammed'i okumak, onu anlamak ve hayatımıza yerleştirmemiz lazım." diye konuştu.
Kur'an-ı Kerim ve mevlidin okunduğu programda öğrencilerden oluşan koro, ilahiler seslendirdi.
Hafta dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlere ödülleri verildi.
Programa, Kaymakam ve Belediye Başkanvekili Osman Doğramacı, kurum amirleri, öğrenci ve vatandaşlar da katıldı.
Erciş
Erciş Kaymakamlığı Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu. Diyanet İşleri Başkanlığı
Müşaviri Abdürrezzak Ateş, programda "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu konferans verdi.
Hz. Muhammed'in gençliğinden örnekler veren Ateş, günümüz gençliğinin peygamberin yolundan gitmesinin ve onun örnek alınmasının gerektiğine vurgu yaparak, dini konularda bilgi verdi.
İlçe Müftüsü Mehmet Fidail Uyanık da günün anlam ve önemini ile ilgili konuşma yaptı.
Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda katılımcılara gül suyu ve çikolata ikram edildi.
Erciş,Van,Gürpınar
19 Kasım 2018 Pazartesi 19:55