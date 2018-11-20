Afşin'de, Mevlid-i Nebi Haftası etkinlikleri kapsamında "Hazreti Peygamber ve Gençlik" konulu konferans düzenlendi.
Afşin Belediyesi Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlikte konuşan Afşin İlçe Müftüsü Hayrullah Balta, İslami değerlere ve İslam ahlakına uygun bir gençlik yetiştirmenin herkesin hedefi olması gerektiğini söyledi.
Bir ülkenin, bir milletin geleceğinin gençler olduğuna dikkati çeken Balta, milli ve manevi duygularla yetişen bir neslin, ülkenin yarınlara güvenle bakabilmesinin en büyük teminatı olduğunu belirtti.
İslam ahlakının önemine dikkat çeken Balta, "21. yüzyılın başlarında bulunduğumuz şu zaman diliminde İslami değerlere ve İslam ahlakına uygun bir gençlik hepimizin hedefi olmalıdır. İşte bundan dolayı gençlerimize Hazreti Peygamberin İslam dinini ve İslam'ın gençlere bakışını her platformda anlatmaya çalışıyoruz. Allah'a ibadet yolunda yetişen genç olmamız temennisiyle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum." ifadesini kullandı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Diyanet İşleri Başkanlığı
Müşaviri Ramazan Tahiroğlu'nun da konuşma yaptığı programa, Afşin Kaymakamı Ahmet Can Pınar
, Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven
, Afşin İlçe Emniyet Müdürü Hüseyin Akdoğan, Afşin İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahir Turan, Afşin Gençlik ve Spor Müdürü Asef Arslan, STK
temsilcileri, Afşin Müftülüğü personelleri ve vatandaşlar katıldı.