20 Kasım 2018 Salı 14:43



20 Kasım 2018 Salı 14:43

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nde (OKÜ), Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla "Peygamberimiz ve Gençlik" konferansı düzenlendi.OKÜ 15 Temmuz Şehitler Anfisi'nde yapılan konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan sinevizyon gösterimiyle devam etti.Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, burada yaptığı konuşmada, çocuklar ve gençlerin toplumun geleceği olduğunu belirtti.Toplumların geleceğini garanti altına alacak, değerlerini yükseltip, geliştirecek fertler yetiştirmeyi hedeflediğini ifade eden Vali Coşkun, İslam dininin eğitim sistemi, insanlar arası ilişkilerin temeli olan bir değerler ve davranışlar düzeni olduğunu kaydetti.Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in peygamber olduğu kadar eğitimci, olgun ve örnek insan olduğunu anımsatan Coşkun, "Onun çocuk ve gençlere yaklaşımını, onlarla olan ilişkilerini doğru bir şekilde öğrenip, bunların yansıtma imkanı bulacağımız muhakkaktır. Bizler Mevlid-i Nebi gibi hafta ve günleri Hazreti Peygamberi anlamaktan ziyade anlamak, yaşamak, yaşatmak ve onu bir rol model olarak hem insanlarımıza hem de gençlerimize sunmak için bir vesile olarak görmeliyiz." diye konuştu.İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu ise, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur'an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirdiğini söyledi.OKÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Türk de, sevgili Peygamberimiz, gençleri vahyin en taze muhatapları olarak görmüş, idari, askeri, ticari ve içtimai hayatta onlara sorumluluklar vermiştir. Peygamberimizin gençlerle ilgili bütün ilişkilerine bakıldığında, onun bütün gayret ve hedefinin, inançlı, dindar, ahlaklı ve iffetli bir gençlik oluşturabilmek olduğu görülmektedir." diye konuştu.Neyzen Sinan Dur'un ney dinletisi ile devam edilen konferans, OKÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kayıklık'ın "Hz. Peygamber ve Gençlik" konulu sunumuyla sona erdi.